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Самолёт Су-30 разбился в Калининградской области РФ. Экипаж погиб

Сегодня, 18:19
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Сергей Бобылев/ ТАСС Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Калининградской области самолет Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", — заявили в Западном военном округе.

Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. 

"Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", — сказали в округе.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя - Су-30К ("коммерческий"). 

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