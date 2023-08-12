Самолёт Су-30 разбился в Калининградской области РФ. Экипаж погиб
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
185Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
В Калининградской области самолет Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", — заявили в Западном военном округе.
Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.
"Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", — сказали в округе.
Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя - Су-30К ("коммерческий").
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