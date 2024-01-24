  • 24 Января, 15:43
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Самолёт с 75 людьми на борту рухнул под Белгородом

Сегодня, 15:32
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: pxhere.com

Самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 75 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта.

"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих. К месту падения самолёта вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы", - говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что трагедия произошла в Корочанском районе.

"На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал губернатор.

 

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