Самолёт с 75 людьми на борту рухнул под Белгородом
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Самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 75 человек, передаёт BaigeNews.kz.
В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта.
"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих. К месту падения самолёта вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы", - говорится в сообщении.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что трагедия произошла в Корочанском районе.
"На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал губернатор.
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