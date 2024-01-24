Самолёт с 75 людьми на борту рухнул под Белгородом

Самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 75 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта.

"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих. К месту падения самолёта вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы", - говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что трагедия произошла в Корочанском районе.