Сакральные места, мини-Кааба и солёное озеро. За что туристы любят Кызылординскую область

В прошлом году Кызылординскую область в туристических целях посетили около 75 тысяч человек. Среди них немало гостей из дальнего зарубежья. В этом году в регионе уделяется большое внимание развитию туристической сферы, так, например, будут построены шесть придорожных комплексов. Какие объекты особо интересует отдыхающих, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Кызылорда - регион с жарким климатом и сильным ветром. Тем не менее, с каждым годом число туристов из других областей и стран только растёт. Гостей привлекают историко-археологические памятники, древние городища. К тому же, в регионе немало оздоровительных мест, и можно даже посмотреть запуск ракеты в космос. Международная трасса "Западная Европа - Западный Китай" тоже благоприятно влияет на развитие туристической индустрии в регионе.

Озеро "Камыстыбас" в Аральском районе - одно из излюбленных мест туристов. В народе его часто называют просто Камбаш. К сожалению, последние несколько лет водоём обмелел на глазах. Из-за низкого уровня воды в реке Сырдарья озеро ушло от берегов почти на 300 метров. В самый разгар сезона предпринимателем пришлось приостановить дело. Рыбаки тоже прекратили выходить в озеро.

Сейчас Камбаш вновь в ожидании туристов. Озеро наполнилось водой, жители возвращаются к прежней жизни. Владельцы домиков приступили к ремонтным работам. Они надеются, что туристы смогут провести отдых с пользой для здоровья.

"Вода в озере солёная, имеет целебные качества. Золотистый песок тоже полезен для здоровья. К нам часто приезжают жители из Актобе, Шымкента и Туркестана. Также здесь можно встретить туристов из России, Турции и Узбекистана", - говорит местный предприниматель Баглан Санжаров.

Длина озера Камыстыбас составляет около 56 километров. В летний сезон здесь ежедневно отдыхают от 500 до двух тысяч человек. По данным специалистов, за один сезон прибыль в местный бюджет превышает 25 миллионов тенге. Сейчас уделяется внимание благоустройству пляжа озера.

"Туристы иногда жалуются на чистоту берега, отсутствия удобных санузлов. Сейчас мы требуем от предпринимателей создать все необходимые условия для отдыхающих. В ближайшее время будет отремонтирована подъездная дорога и построена автостоянка. Также планируем открыть медпункты", - прокомментировал аким аула Алдаберген Исаев.

На сегодняшний день в Кызылординской области насчитывается более 150 исторических памятников и древних городищ. Одно из них - Кышкала. Место древнего города находится в 30 километрах от областного центра Кызылорды. По данным археологов, город существовал в период ХІІІ - ХV века. Общая его площадь составляет 40-50 гектаров. Как выяснилось, город не уступал по красоте Сыганаку и Саурану.

"Здесь был большой мавзолей. По неизвестным причинам жители покинули его. Может быть изменение русла реки вынудило людей оставить родные края. Кышкала являлся торгово - культурным центром Великого Шёлкового пути. Здесь сохранились яркие образцы средневекового быта народа", - отмечает археолог Алмат Сагындыков.

Ежегодно в Кышкала приезжают около сотни туристов. Особенно зарубежных археологов интересует история древнего города. Именно здесь впервые на территории Центральной Азии было найдено восьмигранное здание медресе. К тому же известная легенда невольно тянет сюда гостей.

"Кышкала расположен вблизи с нашем аулом Когалыколь. Сюда часто приезжают туристы, особенно летом гостей бывает много. Жители села сдают им свои дома. Имя города Кышкала тесно связано с исторической личностью Алпамыс батыра. По легенде, именно здесь он встретил свою жену Баршын и полюбил её. Город даже назывался когда-то Баршынкент", - говорит житель аула Мейрамбек Нысанов.

На территории области немало священных мест, которые являются туристическими объектами. Один из них мавзолей Хорасан ата, расположенный в Жанакорганском районе. По легенде, Хорасан ата жил в ІХ веке. Был мудрецом народа, проповедовал Ислам. К нему приходили лечиться от тяжёлых болезней и за советом. Позже в честь него воздвигли большой мавзолей. Когда именно он был построен, никто точно не может сказать. В 2006 году объект прошёл через реконструкцию.

На территории мавзолея похоронен сам Хорасан ата и его потомки. Также здесь есть копия священной "Каабы". Внутри сооружения есть большие камни, которые принадлежат к восьмому веку.

"По легенде "Каабу" построил сын Хорасана ата. Объект появился на том месте, где упала тень настоящей "Каабы" в Мекке. К нам очень часто приезжают гости, они молятся и читают Коран. Мы не запрещаем им проводить религиозные обряды. Место священное, наши двери открыты для всех", - говорит местный смотритель.

Мавзолей особенно красит большой сад, в котором много фруктовых деревьев. Также здесь есть колодец со священной водой. Туристы верят, что вода поможет им излечится от недугов. Пьют её и проводят омовение.

"Мы с семьёй приехали из Алматы. Мой внук болен, в своих молитвах мы просим Хорасан Ата помочь ему излечиться. Здесь иногда встречаем даже иностранцев. Они удивляются копии "Каабы". Радует, что сюда можно легко добраться. Дорога полностью асфальтирована, имеются все благи цивилизации", - говорит Айсулу Ахметова.

Для Кызылорды сфера туризма - в приоритете. Сейчас в области 122 гостиницы. В этом году на развитие внутренного туризма будет выделено больше трёх миллиардов тенге. Будет построено шесть придорожных комплексов. Также в целях поддержки сферы, предусмотрено выделение финансовых средств частным предпринимателям. Государственное субсидирование позволит покрыть часть расходов на строительство и реконструкцию туристических объектов.

Фото акимата Кызылординской области