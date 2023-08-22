С заботой о будущем поколении: Фонд "Халық" поддержал социальные проекты в Мангистау

Здоровье детей — это инвестиции в будущее Казахстана. А что нужно для здоровья? Такие базовые вещи, как чистая вода, правильное питание и доступ к массовым видам спорта. Именно поэтому поддержка этих направлений - залог здоровья детей.

В социальных сетях стало популярным видео, где мальчик радуется, что в их ауле дали доступ к чистой воде. Мальчика зовут Бекзат, уроженец Мангистауской области села Саина Шапагата. Он ежедневно помогает своей ажеке с поливом фруктов и овощей в саду. Бекзат говорит, что ему очень нравится помогать с поливом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шамрад Телеубаев (@shamrad_t)

До недавнего времени в селах Саина Шапагата и соседнего Акшукур наблюдалась нехватка питьевой воды.

Местный аксакал Онжайбай Абдрахманов рассказал о серьезной проблеме с водой в селе Акшукур.

"С 2007 года в селе Акшукур проблема с водой стала явной. Местные жители, особенно садоводы, давно ожидали решение этой проблемы. Они много трудятся, поливая растения. Сейчас местные власти доставляют воду специальным транспортом. Если в ближайшие 2-3 месяца найдется решение, мы будем рады", - сказал аксакал.

Найти решение помог частный благотворительный фонд "Халық", который выделит 300 млн тенге на строительство завода по опреснению воды, мощностью 4000 кубических метров в сутки. Акимат Мангистауской области и фонд "Халық" подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"Фонд "Халық" поддерживает такие социальные проекты. Вопрос с водой для региона весьма актуальный. Мы его полностью решим и более 10 тысяч жителей села Акшукур получат качественную воду. Отмечу, что попечители фонда "Халық" Тимур и Динара Кулибаевы выделили более 4 млрд тенге на развитие социально-благотворительных проектов в Мангистау. Все проекты в регионе будут запущены в течение года", - сказал Управляющий директор Фонда "Халық" Нариман Абильшаиков.

Одна из тех, кто получил доступ к питьевой воде через центральный колодец Талшын Максуткызы, бабушка Бекзата. Сегодня они вместе ухаживают за своим садом, и деревья начали давать плоды.

"Начиная с этой весны, в наш дом в городе начала поступать вода из центральной системы. Лето в регионе Мангистау очень жаркое. Сегодня я вместе с детьми поливаю наш сад и радуюсь урожаю. За это я хочу выразить благодарность благотворительному фонду "Халық", - сказала жительница села Саина Шапагатова.

Стоит отметить, что Акимат Мангистауской области и частный благотворительный фонд "Халық" подписали еще 2 меморандума о сотрудничестве в общей сложности на сумму более 4 млрд тенге. Помимо завода по опреснению воды фонд "Халық" поможет со строительством физкультурно-оздоровительного центра и 20 спортивных площадок в Жанаозене, а также возобновлении работы и модернизации зернового терминала в Бейнеу. Все эти проекты социальные и должны повысить качество жизни в Мангистау, в особенности подрастающего поколения.