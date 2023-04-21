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  • С начала года в госсобственность вернули 891 тысячу гектаров неиспользуемых земель
pixabay.com Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08
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Фото: pixabay.com

С начала года в госсобственность вернули 891 тысячу гектаров неиспользуемых земель

В Казахстане продолжается деятельность рабочей комиссии по возврату неиспользуемых и выданных незаконно сельскохозяйственных земель. С начала года в госсобственность вернули 891 тысячу гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

"С начала этого года территориальными подразделениями Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрировано 381 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 486 тысяч гектаров, по результатам которых внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи гектаров. Государству в этом году уже возвращено 891,7 тысячи гектаров простаивающих сельхозугодий", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

"Работы продолжаются в нарастающем темпе. Из 10 миллионов гектаров, подлежащих возврату в течение двух лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 миллиона гектаров. Возвращённые государству сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами", - отметили в Минсельхозе. 

Земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.

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Сегодня, 19:08
188
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