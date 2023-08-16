С берега озера Алаколь ежедневно вывозится около 10 тонн мусора

С берега уникального озера Алаколь каждый день вывозится около 10 тонн мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на abainewskz.

По информации облакимата, в летний туристический сезон санитарной очисткой на берегу озера занимается предприятие "Маканчи" акимата Урджарского района. По их словам, уборка проводится с 05:00 часов до 22:00 часов в режиме нон-стоп.

"В целом, санитарные работы на набережной и арбате производятся три раза в день. В это же время, очистка тротуаров, обочин автомобильных дорог от мусора и бытовых отходов проводится один раз в день", — рассказали в акимате.

Однако, как отмечают сами отдыхающие, на местах не всё так радужно как в официальных чиновничьих рапортах. Помимо мусора и грязных общественных зон отдыха на арбате, многие конструкции давно пришли в негодность — заросшие бурьяном места прогулок, стихийный базар-вокзал, опасные спуски к побережью, туалеты.