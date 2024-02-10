Рыбакина высказалась о матче с "неудобной" россиянкой в Абу-Даби
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Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала предстоящий матч с россиянкой Людмилой Самсоновой, в котором определится финалистка турнира в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Счёт личных встреч между соперницами — 4-0 в пользу Самсоновой. По словам Рыбакиной, она постарается сократить этот разрыв в грядущей игре.
"Людмила — по-настоящему сложная соперница. Я еще не выигрывала у нее, так что постараюсь сделать все возможное, а там посмотрим, что получится", — сказала Рыбакина в интервью зарубежным СМИ.
Напомним, что ранее на турнире в Абу-Даби Рыбакина переиграла американку Даниэль Коллинз и представительницу Испании Кристину Бучу.
Прямая трансляция матча Рыбакина — Самсонова начнется в 19:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.
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