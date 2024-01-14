Рыбакина в Мельбурне вышла на корт с россиянкой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Лучшая казахстанская теннисистка и третья ракетка мира Елена Рыбакина провела тренировку перед стартом на Открытом чемпионате Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина вышла на корт в Мельбурне с россиянкой Кудерметовой. Видео тренировочного процесса с участием спортсменок можно посмотреть ниже.
Напомним, что 16 января Елена Рыбакина стартует на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии. Год назад казахстанка вышла в финал Australian Open, где потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
Training video of Elena Rybakina today at Melbourne.— Sebastien G. (Main account was suspended) (@sebsharfam2) January 14, 2024
With Kudermetova. #AustralianOpen #AusOpen
📸stephyyyy_e + elenarybakina_fanpage pic.twitter.com/CCZusaGP71
Самое читаемое
- Стали известны подробности о смерти школьника на уроке физкультуры в Шымкенте
- Алматы не выдержит землетрясения силой от 7 баллов – сейсмологи
- Мужчину застрелили возле подъезда в Усть-Каменогорске
- Социальный эксперимент "Пьяный пассажир" провели в Павлодаре
- Семья погибла на трассе в Актюбинской области