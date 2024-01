Рыбакина в Мельбурне вышла на корт с россиянкой

Лучшая казахстанская теннисистка и третья ракетка мира Елена Рыбакина провела тренировку перед стартом на Открытом чемпионате Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина вышла на корт в Мельбурне с россиянкой Кудерметовой. Видео тренировочного процесса с участием спортсменок можно посмотреть ниже.

Напомним, что 16 января Елена Рыбакина стартует на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии. Год назад казахстанка вышла в финал Australian Open, где потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Training video of Elena Rybakina today at Melbourne.

With Kudermetova. #AustralianOpen #AusOpen

📸stephyyyy_e + elenarybakina_fanpage pic.twitter.com/CCZusaGP71