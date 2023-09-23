  • 24 Сентября, 16:28
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Елена Рыбакина узнала соперницу на турнире в Японии

Вчера, 16:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/lenarybakina Вчера, 16:10
Вчера, 16:10
612
Фото: instagram.com/lenarybakina

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat. 

Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.

Второй номер посева получила четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.

Третьей сеяной стала чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.

Самое читаемое

Наверх