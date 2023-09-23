Елена Рыбакина узнала соперницу на турнире в Японии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.

Второй номер посева получила четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.

Третьей сеяной стала чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.