Рыбакина прилетела в Нью-Йорк на US Open и поделилась эмоциями

Четвёртая ракетка мира и сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прилетела в Нью-Йорк, где в конце августа начнется заключительный турнир Большого шлема в 2023 году US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем Instagram Елена опубликовала пару снимков с прибытия в отель и прогулки по "Большому яблоку", сопроводив их подписью: "Рада вернуться в Нью-Йорк".

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Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, что последним на сегодняшний день турниром для Елены был "Мастерс" в американском Цинциннати, где она дошла до 1/8 финала, но была вынуждена сняться с матча против итальянки Жасмин Паолини из-за повреждения плеча.