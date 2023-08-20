  • 20 Августа, 12:39
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Рыбакина прилетела в Нью-Йорк на US Open и поделилась эмоциями

Сегодня, 12:15
АВТОР
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Четвёртая ракетка мира и сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прилетела в Нью-Йорк, где в конце августа начнется заключительный турнир Большого шлема в 2023 году US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем Instagram Елена опубликовала пару снимков с прибытия в отель и прогулки по "Большому яблоку", сопроводив их подписью: "Рада вернуться в Нью-Йорк".

 
 
 
 
 
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Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, что последним на сегодняшний день турниром для Елены был "Мастерс" в американском Цинциннати, где она дошла до 1/8 финала, но была вынуждена сняться с матча против итальянки Жасмин Паолини из-за повреждения плеча. 

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