Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати

Чемпионка Уимблдона-2022, четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В третьем круге соревнований Рыбакина встречалась с 43-й ракеткой мира, представительницей Италии Ясмине Паолини. Елена выиграла первый сет со счетом 6:4. Во второй партии казахстанка на старте проиграла свою подачу, из-за чего Паолини вела со счетом 5:2, после чего Рыбакина приняла решение покинуть корт.

Отмечается, что возможно Рыбакину до сих пор беспокоит травма плеча.