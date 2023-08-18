Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
139Фото: Getty Images
Чемпионка Уимблдона-2022, четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".
В третьем круге соревнований Рыбакина встречалась с 43-й ракеткой мира, представительницей Италии Ясмине Паолини. Елена выиграла первый сет со счетом 6:4. Во второй партии казахстанка на старте проиграла свою подачу, из-за чего Паолини вела со счетом 5:2, после чего Рыбакина приняла решение покинуть корт.
Отмечается, что возможно Рыбакину до сих пор беспокоит травма плеча.
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