Рядом с боевиками ХАМАС работали журналисты американских новостных агентств – расследование

Боевики ХАМАС были не единственными, кто задокументировал нападение этого религиозного движения на юг Израиля 7 октября. К такому выводу пришли расследователи американского НПО HonestReporting передает BaigeNews.kz.

Некоторые действия были фотожурналистами из Газы, работающими на новостные агентства Associated Press и Reuters, чье утреннее присутствие в приграничной зоне вызывает серьезные этические вопросы.

На фотографиях AP из района границы Израиля и Газы, говориться в сообщении, появлялись четыре имени: Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али.

Х. Эслайя, фрилансер, работающий на CNN сфотографировал горящий изралильский танк, а затем запечатлел боевиков, входящих в кибуц Кфар-Азза.

Ю. Масуд из New York Times также сделал снимки танков.

А. Махмуд снимал пикап, перевозивший тело Шани Николь Лук — немецко-израильской татуировщицы, которую похитили на музыкальном фестивале у кибуца Реим.

Хатем Али автор нескольких снимков похищенных в секторе Газа.

Все это вызывает подозрение, что эти люди активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, говориться в сообщении.