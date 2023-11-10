Рядом с боевиками ХАМАС работали журналисты американских новостных агентств – расследование
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Боевики ХАМАС были не единственными, кто задокументировал нападение этого религиозного движения на юг Израиля 7 октября. К такому выводу пришли расследователи американского НПО HonestReporting передает BaigeNews.kz.
Некоторые действия были фотожурналистами из Газы, работающими на новостные агентства Associated Press и Reuters, чье утреннее присутствие в приграничной зоне вызывает серьезные этические вопросы.
На фотографиях AP из района границы Израиля и Газы, говориться в сообщении, появлялись четыре имени: Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али.
Х. Эслайя, фрилансер, работающий на CNN сфотографировал горящий изралильский танк, а затем запечатлел боевиков, входящих в кибуц Кфар-Азза.
Ю. Масуд из New York Times также сделал снимки танков.
А. Махмуд снимал пикап, перевозивший тело Шани Николь Лук — немецко-израильской татуировщицы, которую похитили на музыкальном фестивале у кибуца Реим.
Хатем Али автор нескольких снимков похищенных в секторе Газа.
Все это вызывает подозрение, что эти люди активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, говориться в сообщении.
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