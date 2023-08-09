Российские релоканты рассказали, какие льготы они получают в Казахстане

Россия за полтора года пережила уже несколько потоков эмиграции. Уезжают не только люди, передислоцируются целые компании. Многие выбирают страны Центральной Азии, в том числе Казахстан. Зачастую выбор связана с безвизовым режимом, удобной языковой средой, развитыми цифровыми коммуникациями и относительно недорогой жизнью. Не стоит сбрасывать со счетов и восточное гостеприимство казахстанцев. Некоторые российские компании уже релоцировались в нашу страну, другие ещё рассматривают такую перспективу, выбрав выжидательную тактику. Какую же выгоду получает наша страна от релокации российского бизнеса и как сами россияне оценивают своё присутствие в Казахстане, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

У компаниии, занимающейся проектированием высокотехнологичной электроники, до открытия центра разработки в Казахстане офис располагался во Владивостоке. Расширение бизнеса было в планах, а последние события в стране лишь ускорили процесс. Как рассказывают в компании, ТОО в Казахстане удалось зарегистрировать в короткие сроки. Из Владивостока в Астану переехала группа специалистов. Здесь компания наняла ещё около 10 сотрудников. Казахстан как площадку для передислокации выбрали неслучайно - сильная экономика, членство в ЕАЭС, облегчённые миграционные механизмы, а ещё господдержка IT-компаний.

Немаловажным фактором, продолжают россияне, было и то, что в стране работают школы с русским языком обучения. Да, и в целом, русский в деловой сфере остаётся языком коммуникации. И, самое главное: в Казахстанее есть налоговые преференции, в том числе для резидентов Astana Hub.

"В первую очередь, это существенные налоговые льготы, позволяющие больше инвестировать в развитие бизнеса. Без налоговых послаблений полноценное развитие офиса в Казахстане не было бы возможным или заняло бы гораздо больше времени. Во-вторых, экосистема IT-компаний, собранных вместе в Astana Hub. Это позволяет легко находить единомышленников, партнеров по бизнесу; совместно решать схожие проблемы и обмениваться опытом. Мы получаем льготы по следующим налогам: КПН (корпоративный подоходный налог), ИПН (индивидуальный подоходный налог), НДС (налог на добавленную стоимость), социальный налог на нерезидентов. Без них компания не смогла бы справиться с последствиями мирового экономического кризиса и продолжить эффективно выполнять обязательства перед своими клиентами", - рассказали в компании.

Фото: компании-релоканта

Россиянам помогает и унификация многих правил в рамках ЕАЭС. Другими словами, им проще здесь работать из-за сходства законов. Отмечая комфортные условия релокации, назвать всё же причину переезда, наши собеседники не захотели. В МИД Казахстана также решили не раскрывать карт. Узнать точное количество релоцировавшихся в нашу страну компаний нам не удалось.

"На сегодняшний день некоторые зарубежные компании завершили процесс релокации в Казахстан. При этом имеется ряд компаний, занимающих выжидательную позицию и все еще рассматривающих такую перспективу. В этой связи, большинство из них "аккуратно" комментируют вопросы, связанные с их деятельностью в России и релокацией в другие страны. Стоит отметить, что публикуемая в СМИ информация о релокации иностранных компаний в Казахстан негативным образом влияет на их планы и в целом на процесс переноса производств и региональных офисов в нашу страну. В этой связи, переехавшие либо прорабатывающие такую возможность иностранные компании, просят воздержаться от практики упоминания и комментирования в СМИ их деятельности, связанной с релокацией", - такой ответ получила редакция от внешнеполитического ведомства нашей страны.

Остался в тайне и размер налоговых поступлений в бюджет от компаний релокантов. Прежде всего, в Минфине отписались, что в налоговом кодексе нет самого понятия "компания-релокант". А размер поступивших в госказну от передислоцированных в Казахстан иностранных предприятий фискальное ведомство любезно готово предоставить, вот только просят список тех самых компаний.

Между тем, независимый финансовый обозреватель Арман Бейсембаев считает, что Казахстану стоит пожертвовать неполученным доходом и сиюминутной выгодой, чтобы привлечь в страну новые компетенции и знания. Эксперт уверен, что создание комфортной налоговой среды для релокантов – долгосрочная инвестиция в отечественную экономику.

"IT специалисты приходят, начинают работать, они не в вакууме, они взаимодействуют с окружающими, могут подтягивать местные кадры, делиться своими знаниями, навыками. Это идеи, это инновации, и если мы не предоставим им налоговых преференций, они уедут, к примеру, в Грузию, Армению и будут работать на их экономику, а не нашу. Казахстан раньше постоянно терял студентов, школьников, которые уезжали, тех же самых айтишников, которые за перспективами ехали в Россию, которая рассматривалась как трамплин в Европу, где больше возможностей. Из Казахстана в Европу попасть сложнее. В той же России большие сервисные компании - конгломераты, которые работают на весь СНГ. А сейчас ситуация изменилась до наоборот. Наша задача - воспользоваться этим, чтобы они работали здесь, делились опытом, навыками, что-то своё здесь создавали - компании, кластеры. Армения – успешный пример такой страны, сейчас там IT отрасль растёт высокими темпами", - считает Арман Бейсембаев.

По словам аналитика, официальная регистрация компаний-релокантов - вопрос не экономической, а политической воли. Их юридическая передислокация в нашу страну - это не только налоги в госбюджет, но и большой шаг в сторону создания здоровой конкуренции среди производителей IT-услуг.

"Надо ставить условия: хотите работать на нашей территории, открывайте казахстанское юридическое лицо, начинайте платить налоги, полностью отчитываясь перед государством. Нам нужны такие меры, хотя перегибать палку в этом вопросе тоже, конечно, не стоит. Главное, чтобы наверху было понимание, что надо не мешать, но, в то же время, требовать соблюдения законов страны. Нужна гибкая работа, чтобы не задушить тех, кто только пытается работать. Средний бизнес, каршеринговые компании массово начали переезжать в Казахстан. Естественно, это вызывает рост конкуренции и недовольство местных. Но тут действет закон рынка- не готовы конкурировать, уходите из рынка. Абсолютно дарвиновские законы, выживает сильнейший. Если россияне оказались сильнее вас, то вам здесь делать нечего. И не надо жаловаться, что у вас отобрали все заказы. Может, вы сами не дорабатываете? А конкуренты готовы работать лучше, качественнее и больше? Тут стоит только учиться у них и конкурировать", - говорит эксперт.

В компании, где согласились дать нам интервью, занимаются разработкой электроники, программного обеспечения, технологий, устройств и систем искусственного интеллекта. Уже сейчас они сотрудничает с местными вузами и намерены выйти на локальный уровень. Говорят, что готовы к долгосрочному патнёрству.

Сегодня в Казахстане легально работают почти 15 тысяч иностранцев, при том,что разрешено было привлечь больше 22 тысяч. Минтруда устанавливает планку для наёмных иностранцев на год вперёд. При этом в ведомстве опираются на регионы.

К слову, в прошлом году въезд в страну для трудоустройства был разрешён 28 тысячам гражданам других государств. Так, по словам вице- премьера Казахстана, министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, в нашей стране впервые за последние 10 лет наблюдается положительное сальдо миграции. Чаще всего к нам приезжают граждане стран СНГ, Китая и Монголии . В основном пребывающие специалисты имеют техническое образование. Медики реже выбирают Казахстан для эмиграции. Отметим, что точную информацию о количестве релокантов и их налоговых взносах в госбюджет редакции узнать не удалось. Как сообщили в Минфине, это коммерческаяая тайна.