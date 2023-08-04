Россиянка шантажировала астанчанок

Гражданка России под видом привлекательного парня в социальной сети обманывала жительниц Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что 26-летняя девушка в соцсети создала поддельный профиль под ником "Никита", влюбляла в себя женщин и выманивала у них деньги. В ходе романтической переписки под видом мужчины, она входила в доверие к подписчицам. Получив от них фотографии интимного характера, мошенница грозилась слить их в сеть. За нераспространение личных фотографий женщины отдавали ей деньги. Так, в полицию обратилась 31-летняя жительницы столицы, которая перевела сетевой аферистке 130 тысяч тенге.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданка России, ранее судимая за аналогичные преступления, причастна к пяти фактам мошенничества на территории столицы. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Иностранка арестована и содержится в исправительном учреждении. Полицейские просят граждан с осторожностью относиться к сетевым знакомствам.