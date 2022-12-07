Роналду не попал в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

Фото: Carl Recine/Reuters

Находящийся без клуба полузащитник Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.RU.

На групповом этапе португальцы обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. Роналду принял участие во всех трех играх, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).

Сборная Швейцарии стала второй в своей группе. Подопечные экс-наставника "Спартака" Мурата Якина одержали победу над Камеруном (1:0) и Сербией (3:2), а также уступили Бразилии (0:1).