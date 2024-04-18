Роман Скляр и аким СКО проверили эвакопункты Петропавловска

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверили условия в эвакопунктах Петропавловска, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Начальник департамента полиции СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов сопроводил Первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и акима СКО Гауеза Нурмухамбетова в поездке по эвакопунктам Петропавловска.

В настоящее время в учебных заведения областного центра размещено несколько сотен человек из подтопленных районов города. Полицейские круглосуточно обеспечивают правопорядок в эвакопунктах, неся дежурство в две смены.

Ситуация по паводку в регионе по-прежнему диктует необходимость полной вовлеченности всех ответственных госорганов, в том числе и органов внутренних дел.

Полицейские продолжают патрулирование подтопленных районов Петропавловска и сёл во избежание мародёрства, спасают домашних животных, несут дежурство на опасных участках автодорог, где сохраняются 11 переливов, обеспечивают общественную безопасность и помогают людям в трудных ситуациях. В период подготовки к эвакуации в населенных пунктах, которым угрожал паводок, участковые инспекторы, во избежание преступлений и несчастных случаев изъяли на временное хранение 393 единицы гражданского оружия.