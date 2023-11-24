Роль культуры в укреплении межнационального согласия обсудили в Алматы

В ходе своего визита в Алматы заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК администрации президента РК Марат Азильханов провёл встречу с творческой интеллигенцией мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

На встречу в Дом дружбы Алматы были приглашены почётные и уважаемые писатели, журналисты, радиоведущие, публицисты, награждённые в октябре премиями "За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства" и "За лучшее произведение в области литературы и журналистики" в сфере межкультурного и межэтнического единства.

По словам Марата Азильханова, деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции играют одну из самых важных ролей в продвижении модели общества, в котором царит мир, межнациональное согласие, взаимоуважение. Поэтому для Ассамблеи народа Казахстана особенно важно взаимодействовать с деятелями культуры.

"Наше единство - в многообразии. Этот принцип незыблем, и мы не устаем его продвигать и поддерживать. Позавчера отмечалось 100-летие газеты "Коре Ильбо", вчера я участвовал в конференции, посвященной 79-летию переселения турков-ахыска в Казахстан. И везде мы говорили о том, что мы многообразны, и в этом принцип наш. 30 процентов населения Казахстана представляют разные этносы. Это шесть миллионов казахстанцев, чьи предки волею судьбы 50, 100, 200 лет назад оказались в Казахстане, и сегодня эти шесть миллионов человек считают Казахстан своей Родиной, наше богатство в том, что мы - земля, где в мире и согласии проживают представители многих этносов", - сказал Азильханов.

Он полагает, что деятели культуры при поддержке Ассамблеи могли бы создать серию учебников и детской литературы, где в доступной форме рассказывали бы о многообразии.

"Дети наши все растут на образах, картинках, информации. Как сделать, чтобы дети росли, не противопоставляя себя друг другу, уже с детского сада. Мы должны с детства говорить о нашем единстве в многообразии, чтобы воспитывать в молодёжи уважительное отношение друг к другу, несмотря ни на что. На нашей встрече мы с вами обсудим, как этого добиваться, как лучше в школах, на ТВ, в сериалах, спектаклях показывать наше многообразие", - сказал Азильханов.

Также он попросил участников встречи сказать об их видении роли Ассамблеи на нынешнем этапе в воспитании нового поколения.

"Хотел бы услышать ваши предложения о том, как мы можем совместно поработать, чтобы укреплять наши фундаментальные ценности - мир и согласие в нашем обществе, непреходящие ценности, в чём роль творческой интеллигенции в этом вопросе, как Ассамблея может помочь интеллигенции это делать", - отметил Азильханов.

Участники встречи с большим воодушевлением приняли приглашение на встречу и с удовольствием рассказали о своих идеях по усилению роли творческой интеллигенции в укреплении мира и согласия в Казахстане.

72-летний Бахытжан Канапьянов, секретарь правления Союза писателей Казахстана, лауреат государственной премии Казахстана имени Абая, отметил, что почти половина его жизни связана с деятельностью в Ассамблее народа Казахстана.

"Мы все добрым словом вспоминаем представителей различных этносов из числа творческой интеллигенции, внёсших свой вклад в укрепление мира и межэтнического согласия в Казахстане. Перечислю некоторых из них - Морис Симашко, на следующий год будет 100 лет с его дня рождения, Герольд Бельгер, которому в следующем году исполнилось бы 90 лет, Леонид Гирш, которому также исполнилось бы 100 лет. Симашко говорил, что у алматинцев нет национальности, есть объединяющий всех нас термин - алматинцы. Полагаю, данное определение этнического многообразия можно применить, говоря про весь Казахстан", - заявил Канапьянов.

Он подчеркнул, что необходимо использовать уже наработанный богатый опыт в укреплении межнационального согласия и выработать на его основе новые предложения о совместной работе.