Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси

В Астане родители детей с особыми потребностями заявили о нарушениях в работе столичного инватакси. Речь, по их словам, идет о необоснованных отказах в поездках и ограничениях со стороны поставщика. Из-за чего воспользоваться услугой удается далеко не всем. И это, несмотря на то, что в технической спецификации четко прописано: инватакси должно работать круглосуточно, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году для охвата услугой 1200 детей с инвалидностью власти Астаны выделили больше полумиллиарда тенге. Однако родители сомневаются, что средства уходят по назначению. Они говорят, что автомобили инватакси не оснащены системой GPS-трекеров, а поездки подтверждаются только на бумаге. Поэтому и считают, что не исключены и приписки. Они уже подготовили заявления в прокуратуру и Антикоррупционную службу.

Жительница столицы Лаура Курмангожина воспитывает сына с ДЦП. Мальчик учится в школе. Ежедневно она возит его не только на занятия, но и на реабилитацию. Мама особенного ребенка рассказывает, чтобы воспользоваться услугой инватакси родителям буквально приходится с самого утра "висеть" на телефоне. Заявки, по ее словам, диспетчер принимает только строго с 9.00 до 11.00.

"Представляете, нас в Астане 1 200 получателей услуги инватакси. И все мы в это время начинаем дозваниваться до службы, чтобы заблаговременно оставить заявку. Если не удастся дозвониться, придется заказывать частное такси. А их услуги недешевые, съездить туда и обратно в день уже сумма приличная получается. Мы - родители возмущены качеством работы службы инватакси. Государством выделяются деньги, причем не малые, однако все эти годы нас обманывали, говорили, что инватакси работает только в будни. И только с 9.00 до 18.00. То есть нас не только ограничивали при приеме заявок. Хотя в правилах черным по белому прописано, что инватакси должно работать круглосуточно и в выходные, и в праздники", - рассказывает мама мальчика.

По словам женщины, недавно родители ознакомились с технической спецификацией услуги по перевозке детей с инвалидностью, в которой и прописаны требования к работе поставщика инватакси.

"Поставщик самовольно установил график приема заявок с 9.00 до 11.00. Но в правилах написано, что такси должно оказывать услуги круглосуточно. Значит и заявки они должны принимать также. А мы вынуждены порой вот так сидеть. И то бывало, что так и не дозванивались. Организация просто нанимает водителей, имеющих автомобили. Но многие из них элементарно не оборудованы ремнями безопасности. Не предназначены для перевозки детей с инвалидностью", - негодует женщина.

Лаура Курмангожина рассказывает, что родители уже неоднократно обращались в акимат и просили учесть их жалобы. Но ответ чиновников их не удовлетворил. Теперь мамы детей с особыми потребностями подготовили заявления в прокуратуру и Антикоррупционную службу.

"Мы бы хотели, чтобы была финансовая прозрачность. Автомобили нужно оснастить специальными электронными валидаторами на примере автобусной системы Астра бас, а также GPS-трекерами. Это позволило бы проследить, куда уходят деньги. А сейчас мы подозреваем, что не исключены факты приписок. Если услуги не оказывались в выходные и праздничные дни. А по идее должны были оказываться", - отмечает женщина.

По словам другой мамы особенного ребенка Гульшат Аленовой, инватакси они начали пользоваться с лета прошлого года. Но заказать услугу получалось не всегда. Хотя и была необходимость.

"Получается, что все это время нарушались права моего ребенка. А мы думали, что инватакси так и работает. Более того, меня все время упрекали, зачем вам такси, когда у вас ребенок ходит. Я им объяснила, что у него из-за диагноза есть проблемы с поведением, и я устала ругаться в автобусе с людьми. Объяснять, почему он так себя ведет, например, ложится на грязный пол. Каждый день у нас адреналин, когда мы пытаемся дозвониться и подать заявку на поездку. Сделать это можно только в этот короткий промежуток и то нам постоянно говорили, что школьники имеют приоритет. Из-за чего нас и ограничивали, отказывали нам. У них не хватает машин", - объясняет Гульшат Аленова.

Родители показывают памятку, которую им выдали при оформлении услуги.В ней указано время работы инватакси и работы диспетчерской службы.

"Просто обидно, что все это время мы не знали, что нарушаются права, что можно ездить в выходные и в праздные дни, можно пользоваться круглосуточно, что нам не обязательно висеть с 9 до 11.00 утра на телефоне. Бывало, что по сотни исходящих звонков совершали. А потом отчитывались, почему нам нужно ехать туда. Это ужасно", - возмущается родительница особенного ребенка.

Еще одна жительница Астаны, мама двоих особенных детей Молдир Жамит также озвучила ряд проблем, с которыми сталкиваются родители при заказе инватакси. По словам женщины, нередко их просто ставили в резерв.

"Со стороны организации, которая обслуживает инватакси, были грубые нарушения. Они не работали по правилам, по закону. Всячески пытались нас ограничить и в количестве поездок. На подачу заявки отводилось всего 2 часа. И за это короткое время родители, а нас сейчас стало 1200, должны были успеть подать заявку. Постоянно ставили в резерв, потому что машин мало. Столько нарушений", - возмущена жительница города.

Она рассказывает, что в прошлом году им удалось воспользоваться услугой только в течение двух месяцев. Чаще, говорит мама ребенка с инвалидностью, диспетчер предлагала встать в резерв.

"Вообще слова "резерв" не должно быть. Они просто вводили нас в заблуждение, говорили, если вы закажете поездку, какой-то школьник останется без уроков. Из-за этого пришлось отказываться. Бывало, что мы с мужем вместе дозваниваться пытались и порой безрезультатно", - говорит Молдир Жамит.

По словам жительницы столицы Тогжан Исмаганбетовой, документы на инватакси она оформила весной. Но первые три месяца положенную ее ребенку услугу получить не могла.

"Как-то забыла и позвонила уже после 11.00. И они не приняли заявку. Вообще говорят, в день положено 2 поездки. За 2 часа еле как дозванивались, на телефоне прям сидели. Это целый стресс для нас — вот так сидеть, чтобы на следующий день заказать такси. Мне 3 месяца отказывали, я каждый раз звонила, умоляла, чтобы приняли заявку. Объясняла, что я мама одиночка, у меня двое детей. Когда отказывали, приходилось тратить деньги на такси. Было не только накладно, но и очень обидно", - делится Тогжан Исмаганбетова.

За разъяснением ситуации мы обратились к поставщику. К слову, в этом году тендер на перевозку несовершеннолетних жителей Астаны с особыми потребностями, выиграла организация детей с инвалидностью. Поставщик заверил, что заявки принимались не с 9.00 до 11.00 утра, как говорят родители, а до 17.00.

"Заявки принимаются за сутки до даты запланированной поездки. Следовательно, служба инватакси работает круглосуточно по фактически поступившим заявкам. При этом диспетчерская служба работает с 09.00-17.00 на приеме заявок, в дальнейшем на построение и корректировку маршрута", - прокомментировала в компании.

В организации рассказали, что детей с особыми потребностями столицы обслуживает 62 автомобиля. И лишь два из них оборудованы средствами для перевозки имеющих опорно-двигательные нарушения пассажиров.

"В части увеличения количества автомобилей написано письмо в адрес Управления занятости и социальной защиты города Астана, так как только администратор программ вправе принимать решение об увеличении количества с учетом возможностей местного бюджета, для его рационального использования, согласно правилам. А стоимость одного машинно - часа составляет 1850 тенге", - сообщила зампредседателя ОО "Общество детей-инвалидов г. Астаны" Оксана Омельковец.

В объединении также добавили, что доход некоммерческих организаций не распределяется между участниками. Поэтому, куда уходят полученные в рамках государственного социального заказа средства, нам не пояснили. Между тем, объединения с инвалидностью, по закону о госзакупках имеют приоритет при участии в конкурсах.

К слову, по данным сервиса Statsnet.kz, оценочная годовая выручка в 2022 году указанной организации превысила 930 миллионов тенге.

В управлении занятости и социальной защиты Астаны нам рассказали, что поставщик получает госсоцзаказ на перевозку несовершеннолетних астанчан с инвалидностью не первый год.

"У общества на данный момент 60 машин, до конца года они собираются увеличить их количество. Это от 7 до 10 машин. Данный поставщик оказывает услуги с середины 2022 года. В прошлом году количество машин было 38. Поставщик нам оказывает услуги в рамках госсоцзаказа. В прошлом году у нас они выиграли два раза госзаказ и в этом году примерно три раза. Тем самым, непрерывно оказывая услуги. А услугополучателей по данной именно категории в столице 1200 человек", - рассказала руководитель отдела социальных проектов и доступности объектов управления Айнур Альмуханова.

Она также добавила, что в правилах техспецификации никаких ограничений по времени работы и обслуживанию детей с особыми потребностями они не прописывали.

"Мы нигде не указывали какие-либо ограничения по работе инватакси. Одна из причин, может быть, нехватка автомобилей. На сегодняшний день услуги оказывают 60 автомобилей, если все авто заняты, то, соответственно, не всех услугополучателей, которые обратились могут отвести и им отказывают", - пояснила представитель управления.

По ее информации, в этом году на услуги инватакси выделено свыше 850 миллионов тенге. Больше 520 миллионов из этой суммы предусмотрено для перевозки детей с инвалидностью. К слову, сумму увеличивали в течение года несколько раз. Этот факт и заинтересовал родителей детей с особыми потребностями.

Юрист и мама особенного ребенка Лаура Курмангожина провела свое исследование, приведя следующие данные.

"Имело место систематическое, незаконное увеличение средств путем заключения дополнительных соглашений. Так 30 декабря 2022 года был заключен основной договор по перевозке детей с инвалидностью из одного источника с этим поставщиком на 99,5 миллионов тенге. Стоимость одного машино-часа указывали 2370 тенге. А уже в середине января этого года без каких-либо оснований было заключено допсоглашение на 126 миллионов тенге. Стоимость одного часа поездки составила 3000 тенге", - говорит Лаура Курмангожина.

Она возмущена тем, что чиновники из акимата не проводят проверку и не вносят поставщика в реестр недобросовестных участников госзакупок. Более того, продолжает женщина, в мае управление вновь заключило договор из одного источника на 124 миллиона тенге. А в конце того же месяца было подписано дополнительное соглашение на сумму почти 179 миллионов тенге. Стоимость часа поездки, посчитала она, составила уже 3000 тенге.

На портале госзакупок в августе этого года появляется новый договор. Управление соцзащиты заключает с поставщиком новый договор на 95 миллионов тенге. Здесь цена часовой поездки составила 1850 тенге.

Родители подозревают, что управление соцзащиты снова заключит дополнительное соглашение с поставщиком.

По мнению общественного деятеля Жанибека Байтокова, который, к слову, и сам имеет первую группу инвалидности, весь процесс работы инватакси давно пора оцифровать. Пока же, при распределении государственного социального заказа, считает он, есть множество коррупционных рисков.

"Существует портал госзакупок, там есть лоты, предназначенные для инвалидных организаций. Проблема в том, что их не так много, поэтому отсутствует конкуренция, то есть могли бы участвовать другие организации. Может с более лучшим качеством, с наличием авто в собственности, но эти лоты закрыты. И вторая проблема – это из одного источника, все-таки стоит исключить социальную сферу, потому что это поле для коррупции. Мы все это понимаем", - делится своим мнением активист.

Жанибек Байтоков считает, что некоторые организации могут создавать фиктивно.

"Многие из них, по сути, принадлежат чиновникам, они создают такие организации и оформляют на людей с инвалидностью. И чаще всего без их ведома. Там простой порядок, он упрощен, не нужно подтверждать ЭЦП. Не нужно физическое присутствие самого человек. Зачастую учредители этих организаций, выигрывая услуги на миллиарды тенге, не получают никакой пользы, не говоря о доходах", - поясняет он.

И парадокс, продолжает Жанибек Байтоков, в том, что общественные объединения людей с инвалидностью не делят доход среди самих членов организации.

"Они не являются коммерческой организацией, вот в чем парадокс. Правовая коллизия. В уставе общественных объединений сказано, что им запрещено делить доход среди членов организации при том, что они осваивают миллиарды. Вот оно противоречие", - возмущается борец с коррупцией.

Он предлагает чиновникам внедрить электронную систему GPS и Онай на автомашины, которые занимаются перевозкой детей с особыми потребностями. Такой опыт уже опробован и успешно работает в Караганде. Добились этого сами люди с инвалидностью.

"Система GPS помогает отследить, есть ли машина, вышла ли она на линию. Это мог видеть, как поставщик, так и заказчик услуги. Так и сами компетентные органы могли бы подключиться и проверить. А система валидации нужна для того, чтобы людям не пришлось ставить подпись на маршрутных листах, из-за которых происходит утечка персональных данных", - поясняет Жанибек Байтоков.

К тому же активист добавил, что сейчас незрячим людям с инвалидностью сложно визировать такие листы.

В свою очередь в управлении соцзащиты нам также рассказали, что в Минтруда ведется работа по оцифровке услуги инватакси. Проект уже запущен в пилотном режиме в ряде регионов.

"Если все будет хорошо, то мы перейдем на портал социальных услуг либо будет разработано отдельное приложение для инватакси. В случае, если мы перейдем на портал социальных услуг, то там будет дан выбор самому услугопоулчателю - выбрать поставщика. То есть если он не хочет получать услуги определенного поставщика, он сможет выбрать другого. Таких уже накладок не будет", - заверили в управлении.

Там надеются, что вместе с этим, решится и проблема нехватки машин. Между тем, сами люди с инвалидностью уже много лет просят повысить и прозрачность работы самого портала социальных услуг. Они считают, что сейчас сервис закрыт от общественного контроля, а доступ к нему имеют только чиновники, поставщики и люди с инвалидностью.