Риски войн из-за трансграничных рек оценил Нуржан Нуржигитов
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Глава министерства водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов рассказал, может ли Казахстан столкнуться в будущем с войнами из-за трансграничных рек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Об этом очень много сейчас пишут. Мы в структуре министерства будем особенное внимание этому уделять. Самый большой будет департамент, постараемся его сформировать из профессионалов, которые будут на переговорных процессах добиваться того, чтобы те моменты, которые вы сейчас озвучили в своем вопросе, чтобы их не возникало", - сказал Нуржан Нуржигитов.
В целом, по его словам, угроза войн существует не только в водной отрасли.
"Угроза везде существует. И в плане продовольственной безопасности, и в энергетическом комплексе. Говорить о том, что именно здесь велика угроза, я не могу. Я говорю о том, что мы будем работать так, чтобы минимизировать это все", - заверил он.
В планах у министра также усилить работу в сфере водной дипломатии.
"Что касается моей работы в отношении водной дипломатии. Конечно, учиться еще надо очень многому. Очень много мы сейчас консультируемся с водниками, которые в этой отрасли очень много работают. Я очень много консультируются сейчас с учеными в этой отрасли. Потому что те решения, которые мы будем принимать, должны быть правильными. И как пример встреча, которую мы провели с коллегами из Кыргызстана в Таразе. Мы получили результат сразу", - резюмировал спикер.