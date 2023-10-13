Риски войн из-за трансграничных рек оценил Нуржан Нуржигитов

Глава министерства водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов рассказал, может ли Казахстан столкнуться в будущем с войнами из-за трансграничных рек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Об этом очень много сейчас пишут. Мы в структуре министерства будем особенное внимание этому уделять. Самый большой будет департамент, постараемся его сформировать из профессионалов, которые будут на переговорных процессах добиваться того, чтобы те моменты, которые вы сейчас озвучили в своем вопросе, чтобы их не возникало", - сказал Нуржан Нуржигитов.

В целом, по его словам, угроза войн существует не только в водной отрасли.

"Угроза везде существует. И в плане продовольственной безопасности, и в энергетическом комплексе. Говорить о том, что именно здесь велика угроза, я не могу. Я говорю о том, что мы будем работать так, чтобы минимизировать это все", - заверил он.

В планах у министра также усилить работу в сфере водной дипломатии.