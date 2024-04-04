Ресурсный центр инклюзивного образования открыли в Астане

На базе столичной школы №10 имени Ташенева открыли городской ресурсный центр инклюзивного образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Задача учреждения – оказывать поддержку учителям общеобразовательных школ и создать условия для обучения детей с нарушениями зрения.

"В данный момент в школе 168 учеников с нарушениями зрения, в том числе 28 незрячих детей. Специалисты ресурсного центра будут оказывать консультативную и методическую помощь общеобразовательным школам столицы. Специальные педагоги, такие как тифлопедагог, логопед, психолог и дефектолог, будут организовывать практические семинары, выездные консультации, а также готовить информационный материал для педагогов школ", - сообщил директор школы-гимназии №10 Бакытжан Орынбаев.

За прошедший год в Астане за специализированными услугами обратились родители 610 слабовидящих и 27 незрячих детей, 419 из которых школьного возраста.

Кабинет инклюзии разделён на пять зон: методическая часть, зона отдыха, логопеда, дефектолога и типографии. Здесь находятся специальная мебель, развивающие игрушки, мягкие подушки с сенсорной интеграцией, тифлооборудование для чтения, письма, печати по системе Брайля.