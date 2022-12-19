Республиканская коллегия адвокатов готовит заключение о нарушениях АФМ в деле журналиста Козачкова

Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

Республиканская коллегия адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов со стороны агентства по финансовому мониторингу в деле журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт коллегии.

"Президиум Республиканской коллегии адвокатов в курсе событий, связанных с выпуском пресс-релиза Агентства финансового мониторинга по задержанию журналиста Козачкова. Заявляем, что адвокаты не являются фигурантами этого дела. Подробная позиция адвокатуры будет озвучена после проведения консультаций с адвокатами, участвующими в деле. Комиссия по защите прав адвокатов Республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов", - говорится в сообщении коллегии, опубликованном в понедельник, 19 декабря.

В коллегии уточнили, что комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту её недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному.

"Призываем сотрудников Агентства финансового мониторинга действовать в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и Конституции Республики Казахстан. В случае установления фактов нарушения прав адвокатов, Республиканская коллегия адвокатов примет меры для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности", - сообщили в коллегии.

Напомним, накануне Агентство по финансовому мониторингу распространило сообщение о задержании журналиста, автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

В "Әділ сөз" выразили обеспокоенность по поводу задержания журналиста. Представители фонда обращают внимание, что текст пресс-релиза АФМ нарушает презумпцию невиновности и статью 77 Конституции РК - "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда".

Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере.