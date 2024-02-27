Редкий случай: мужчину с непроизвольно двигающимися конечностями госпитализировали в Рудном

С редким клиническим случаем столкнулись врачи отделения нейрохирургии Рудненской городской многопрофильной больницы. В приёмный покой экстренно поступил 66-летний мужчина, правая рука и правая нога которого непроизвольно двигались с большой амплитудой, передаёт BaigeNews.kz.

К моменту госпитализации такие проявления наблюдались у пенсионера трое суток, всё это время больной не мог спать.

Сначала у мужчины подозревали инсульт, однако оказалось, что во всем виноват сахарный диабет, о котором пациент даже не подозревал.

"Пациент ранее не обследовался, никуда за медицинской помощью не обращался. Выяснилось, что его продолжительное время мучила жажда. Он выпивал по пять литров воды в сутки, а за три дня до госпитализации начались непроизвольные движения конечностей. Пациент был доставлен в нашу больницу на "скорой" 13 февраля, его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, провели КТ, и обследование показало поражение базальных ядер мозга, тогда картина более-менее прояснилась. Уровень сахара был очень высокий - около 30, гликированный гемоглобин - 14,7 при норме до 6,5. Пациенту был поставлен диагноз "некетотическая гипергликемическая гемихорея" - это очень редкий случай, который в нашей практике в последние годы не встречался", - рассказал врач-невропатолог Даулетбек Кулахметов.

Позже эндокринолог из поликлиники сообщила, что сталкивалась с подобным около 20 лет назад.

Мужчине назначили лечение, медикаментами удалось убрать клинические проявления, непроизвольные движения конечностей прекратились, уровень сахара снизился, сейчас показатели от 9 до 13 ммоль/л.

Пациент готовят к выписке. Ему будет необходимо постоянно принимать препараты от сахарного диабета и контролировать уровень сахара. А также пройти МРТ головного мозга.