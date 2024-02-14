Ребёнок умер в клинике после отравления лекарствами: депутат требует принять меры

Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова на пленарном заседании потребовала усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Она считает также, что нужно обеспечить контроль рекламных объявлений в социальных сетях, рекламирующих оказание медуслуг.

Депутат рассказала об ужасных последствиях здоровью казахстанцев в результате некачественной медпомощи в депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой.

"В конце прошлого года в Алмате умер двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, семь внутривенных капельниц одновременно. В результате отравления организма отказали все жизненно важные органы, и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы. В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа – 400 тысяч тенге и др. медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам", - рассказала депутат.

Она подчеркнула, что данная клиника в настоящее время продолжает работать.

Другой случай, связанный с непрофессионализмом медиков произошел во второй городской больнице Алматы. Туда поступила пациентка с осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования. Ее еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию, рассказала депутат.

По ее словам, псевдохирурги также работали и в Таразе, где они провели девять незаконных пластических операций в частном салоне. В результате пациентке были причинены увечья здоровью: деформация тканей лица и тела, ассимметрия век, спазмические боли в области живота, дисфункция конечностей и изменение формы околоушных раковин в виде "мочки эльфа".

"Также в последнее время нередко открываются медицинские кабинеты кандасами, не имеющими медицинского образования. Используют в своей деятельности различные непонятные средства, молотки, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен.

Куда смотрят контролирующие органы: департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов правоохранительные органы?", - заключила депутат.