Ребёнок пострадал в массовом ДТП в Усть-Каменогорске
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
624Фото: yk-news.kz
Массовое ДТП произошло на проспекте М.Ауэзова в Усть-Каменогорске. В результате аварии в больницу с травмами попали 5 человек, в том числе 6-летний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сразу шесть машин столкнулись друг с другом на проспекте М.Ауэзова.
"Пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок. "Тяжелых" пациентов среди пострадавших нет. Ребенка с ЧМТ доставили в Центр матери и ребенка", — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.
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