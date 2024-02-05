  • 5 Февраля, 19:29
  • BAIGENEWS

Ребёнок пострадал в массовом ДТП в Усть-Каменогорске

Сегодня, 17:52
АВТОР
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yk-news.kz Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: yk-news.kz

Массовое ДТП произошло на проспекте М.Ауэзова в Усть-Каменогорске. В результате аварии в больницу с травмами попали 5 человек, в том числе 6-летний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сразу шесть машин столкнулись друг с другом на проспекте М.Ауэзова.

"Пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок. "Тяжелых" пациентов среди пострадавших нет. Ребенка с ЧМТ доставили в Центр матери и ребенка", — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО. 

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