Ребёнок пострадал в массовом ДТП в Усть-Каменогорске

Массовое ДТП произошло на проспекте М.Ауэзова в Усть-Каменогорске. В результате аварии в больницу с травмами попали 5 человек, в том числе 6-летний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сразу шесть машин столкнулись друг с другом на проспекте М.Ауэзова.