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championat.com Вчера, 22:57
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Фото: championat.com

"Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Реал" одержал победу над "Барселоной" со счётом 3:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Сhampionat.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота.

На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество: Ферлан Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил мяч назад на уругвайского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам "Барселоны".

На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную площадь, Левандовски переправил мяч пяткой, а замкнул его Ферран Торрес, сократив отставание в счёте.

Однако в добавленное к матчу время "Реал" получил право на пенальти, который реализовал Родриго. 3:1 — победа "Реала".

"Реал" набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. "Барселона" стала второй. видео: YoTube/УМНЫЙ ОБЗОР

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#футбол
Вчера, 22:57
254
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