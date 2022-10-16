"Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде

Фото: championat.com

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Реал" одержал победу над "Барселоной" со счётом 3:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота.

На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество: Ферлан Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил мяч назад на уругвайского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам "Барселоны".

На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную площадь, Левандовски переправил мяч пяткой, а замкнул его Ферран Торрес, сократив отставание в счёте.

Однако в добавленное к матчу время "Реал" получил право на пенальти, который реализовал Родриго. 3:1 — победа "Реала".

"Реал" набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. "Барселона" стала второй. видео: YoTube/УМНЫЙ ОБЗОР