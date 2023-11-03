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Разыскиваемую 13 лет аферистку задержали в Экибастузе

Вчера, 11:04
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 11:04
Вчера, 11:04
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Фото: baigenews.kz

67-летняя мошенница 13 лет скрывалась от полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Экибастузские оперативники задержали 67-летнюю аферистку, которая скрывалась от суда за мошенничество в крупном размере. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Инициатору розыска сообщено о задержании

В 2006 году в Алматы мошенница обманула женщину на 36 миллионов тенге, "предоставляя" услуги по оформлению жилья по государственной программе. Четыре года она "кормила" обещаниями жертву своего обмана, а потом пропала. Скрывшаяся от правосудия  была объявлена в розыск.

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