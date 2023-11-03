Разыскиваемую 13 лет аферистку задержали в Экибастузе

67-летняя мошенница 13 лет скрывалась от полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Экибастузские оперативники задержали 67-летнюю аферистку, которая скрывалась от суда за мошенничество в крупном размере. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Инициатору розыска сообщено о задержании

В 2006 году в Алматы мошенница обманула женщину на 36 миллионов тенге, "предоставляя" услуги по оформлению жилья по государственной программе. Четыре года она "кормила" обещаниями жертву своего обмана, а потом пропала. Скрывшаяся от правосудия была объявлена в розыск.