Развитие образования обсудили на рабочей сессии курултая в Туркестане

В Туркестане в рамках предстоящего заседания Национального курултая состоялась рабочая секция "Образование и наука". Модератором выступил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BaigeNews.kz.

"В рамках рабочей сессии предлагаю обсудить основные вопросы развития образования и науки в Казахстане. Формат курултая позволяет обменяться мнениями и прийти к новым решениям насущных вопросов. Здесь собрались участники, которые имеют прямое отношение к внедрению образовательных реформ, принятых главой государства", - выступил министр с приветственной речью.

На секции обсуждали особенности молодого поколения, формирующегося в рамках цифровой и новой технологической реальности, сохранения преемственности поколений. Особое внимание было уделено необходимости совершенствования реформ в высшем образовании, в том числе внедрению современных механизмов управления высшими учебными заведениями и повышению статуса преподавателей.

"Данная площадка крайне необходима для обмена мнениями. Мы не просто так выделили науку и образование в отдельную секцию, так как с этого начинается формирование нашего общества. Сегодня мы готовы выслушать предложения по решению насущных проблем от участников Национального курултая", - отметил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Отдельно эксперты остановились на вопросах развития социально-гуманитарных наук и формировании общей идеологической основы страны.