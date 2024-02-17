Разгромом закончился бой Казахстан — Узбекистан на турнире по боксу Dracula Open-2024

Казахстанский боксёр Денис Кучер сразился с узбекистанцем Шамсиддином Турсуновым на турнире Dracula Open-2024 в румынском Плоешти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Кучер и Турсунов встретились в полуфинале молодежного турнира среди юношей в весовой категории до 71 килограмма. Итогом этого поединка стала победа боксера из Узбекистана единогласным решением судей — 5:0. На записках всех судей Турсунов забрал три раунда и уверенно выиграл со счетом 30-27.

Таким образом, Шамсиддин Турсунов вышел в финал турнира и поборется там за золотую медаль, а Денис Кучер завершил выступление на соревнованиях с "бронзой"