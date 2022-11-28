Раскрывать таланты школьников помогает центр "Ақмола дарыны" в Кокшетау

Фото: Асель Турар

В Кокшетау уже много лет работает Центр по выявлениию и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи "Ақмола дарыны". Его глобальная задача – развивать интеллектуальный и творческий потенциал юных акмолинцев, сделать такие услуги доступными и для ребят из села, и социально уязвимых категорий. Какими успехами школьников гордится центр и какие строит планы, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz. рассказала заместитель директора центра Аягоз Алдабергенова.

Систему работы с одарёнными детьми в Акмолинской области строят сразу по нескольким направлениям. Это и развитие профессиональных компетенций педагога, и олимпиадное движение, и организация предметных олимпиад, и научно-исследовательская деятельность учащихся, интеллектуально- творческие конкурсы.

Такая многовекторная работа даёт свои плоды: в прошлом учебном году акмолинские школьники завоевали 80 медалей различного уровня на республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов.17 из них – "золото".

Ребята успешно выступают на таких международных площадках, как дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, математическая "Шёлковый путь", Жаутыковская по математике, физике и информатике, научный конкурс "Молодой учёный", а также по математике и механике им. У.Жолдасбекова, по космическим исследованиям "Открываем мир науки", "Математика и проектирование", соревнование по компьютерным проектам INFOMATRIX, Всероссийская олимпиада научно-исследовательских проектов по проблемам окружающей среды "Человек – Земля – Космос".

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов "Зерде" – один из престижных и полюбившихся учениками 2-7 классов.

"На республиканском этапе сборную команду Акмолинской области представляли 29 учащихся с 27 проектами. По итогам акмолинские дети каждый год традиционно становятся призёрами и признаются одной из лучших команд. У нас 19 призовых мест", – с гордостью говорит А.Алдабергенова.

На заключительном этапе республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам среди старших классов акмолинскую сборную представляли 22 учащихся с 18 проектами. По итогам они завоевали золотую, пять серебряных и бронзовую медали.

"Также ребята стали обладателями образовательного грантов – по одному от Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова и Восточно-Казахстанского им. С. Аманжолова", – дополнила А.Алдабергенова.

По итогам республиканской предметной олимпиады у акмолинцев 20 наград.

"В рейтинге команд 100 лучших школ, составленном РНПЦ "Дарын", которые подготовили лучших учащихся, вошли лицей-интернат "Білім-инновация" (занимает 30 строчку) и школа-гимназия №1 г. Кокшетау (99 место)", – отметила собеседница.

Впоследствии аким области Ермек Маржикпаев вручил первому сертификат на 10, второй на 5 миллионов тенге. Учебные заведения приобрели на эти деньги кабинеты новой модификации.

За особые достижения на республиканских олимпиадах и конкурсах участникам из Акмолинской области вручены шесть образовательных грантов от Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова, Южно-Казахстанского им. М.Ауэзова, Восточно-Казахстанского им. С.Аманжолова, Казахстанско-Британского (на факультете "Научно-образовательный центр математики и кибернетики"; по образовательным программам "Инженерная физика и технологии новых материалов", "Математическое и компьютерное моделирование", "Автоматизация и управление").

"Также наши дети удостоились грамот и дипломов, специальной номинации "Жас үміт" и денежного приза в 100 тысяч тенге от акима Аксуского района Алматинской области. Троих учителей отметили в числе лучших, подготовивших олимпиадников", – дополнила замруководителя "Ақмола дарыны".

На областных олимпиадах акмолинские школьники завоевали 767 наград, из них 152 "золота".

"По числу призёров на областных этапах лидируют города Кокшетау и Степногорск, Буландынский, Бурабайский и Целиноградский районы, лицей-интернат "Білім-инновация" и областная специализированная школа-интернат № 3 для одарённых детей им. Абая", – уточнила Аягоз Жунусовна.

Каждый год с победителями и призёрами интеллектуальных соревнований – в качестве поощрения и стимула – встречается аким области. Ребята рассказывают о своих достижениях, а глава региона отмечает заслуги не только детей, но и их наставников. Так, к примеру, 1 июня этого года 85 ребят собрались на встречу с Ермеком Маржикпаевым в оздоровительном центре в Зеренде. Умникам и умницам вручили сертификаты в размере 50, 80 и 100 тысяч тенге. А ученикам 2-8 классов раздали путёвки в детский лагерь.

270 обладателей знака "Алтын белгі" в рамках празднования Года детей от имени акима области получили сертификаты на 100 тысяч. К слову, восемь человек среди них – "по совместительству" победители и призёры научных олимпиад и конкурсов.