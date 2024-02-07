Радиоактивная вода утекла на АЭС в Японии
Сегодня, 19:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
128Фото: tepco.co.jp
Утечка воды с радионуклидами произошла на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Радиоактивность жидкости составляет 22 миллиарда беккерелей, что в 14 миллионов раз превышает норму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yomiuri.
В компании ТЕРСО (оператор АЭС "Фукусима-1") сообщили, что утечка произошла из оборудования по очистке радиоактивной воды в зоне отселения. Один из сотрудников обнаружил, 10 из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.
Всего утекло 5,5 тонны воды с радионуклидами, в том числе радиоактивными цезием и стронцием. Вода попала в почву.
Самое читаемое
- Главное отличие Бектенова от Смаилова назвал политолог
- Кандидатура Олжаса Бектенова была неожиданной, но в ней есть глубинная логика - депутат
- На должность премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Олжаса Бектенова
- Люди падали в обморок, горела обувь и золото: как тушили пожар на рынке в Семее
- Генерал-лейтенант и борец с коррупцией: что известно о новом премьер-министре Бектенове