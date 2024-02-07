Радиоактивная вода утекла на АЭС в Японии

Утечка воды с радионуклидами произошла на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Радиоактивность жидкости составляет 22 миллиарда беккерелей, что в 14 миллионов раз превышает норму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yomiuri.

В компании ТЕРСО (оператор АЭС "Фукусима-1") сообщили, что утечка произошла из оборудования по очистке радиоактивной воды в зоне отселения. Один из сотрудников обнаружил, 10 из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.

Всего утекло 5,5 тонны воды с радионуклидами, в том числе радиоактивными цезием и стронцием. Вода попала в почву.