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Работу над приквелом "Игры престолов" остановили из-за забастовки сценаристов
Из-за забастовки Гильдии сценаристов США приостановлена работа над созданием нового приквела сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, передаёт BaigeNews.kz.
"Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора", — отметил писатель.
Отметим, что в начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, "забастовка станет вызовом для всей отрасли".
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