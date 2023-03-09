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Работодатели задолжали казахстанцам 1,7 миллиарда тенге
Задолженность по заработной плате в Казахстане на 1 марта 2023 года составила более 1,7 миллиарда тенге. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 1 марта государственными инспекторами труда на 175 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 10 тысячами работниками на сумму более 1,7 миллиарда тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 24,6 миллиона тенге", - говорится в сообщении ведомства.
В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 7,9 тысячи работников. Им выплачено 1,3 миллиарда тенге.
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