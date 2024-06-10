"QazaqGaz" и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через Казахстан

Договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана до конца 2040 года подписали председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии Первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.