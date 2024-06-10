"QazaqGaz" и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через Казахстан
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Договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана до конца 2040 года подписали председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Документы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии Первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.
“Кроме того, Роман Скляр и Алексей Миллер подписали План мероприятий по подготовке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр IV" к увеличению транспортировки российского газа в Узбекистан.
Данные проекты позволят расширить транзитный потенциал газотранспортной системы Казахстана и увеличить экономическую выгоду для газовой отрасли республики. Они также внесут существенный вклад в укрепление региональной энергетической безопасности”, - говорится в сообщении.