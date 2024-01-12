Пытавшемуся изнасиловать девочку с ДЦП педофилу вынесли приговор в Атырау

В Атырау вынесли приговор мужчине, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz. Его осудили на 17 лет.

Мужчина был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РК — это покушение на изнасилование девочки и угон авто, причинивший крупный ущерб.

"Поскольку дело рассмотрено в закрытом судебном заседании обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены. Вина подсудимого И. полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и её законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Напомним, вопиющий случай произошел 6 декабря 2022 года. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут, оставив ребёнка в машине. Подсудимый воспользовался этим и угнал авто, в котором находилась 13-летняя девочка.