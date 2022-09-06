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Пять игроков из топ-10 сыграют на теннисном турнире ATP 500 Astana Open
На турнире ATP 500 Astana Open сыграют пять игроков из топ-10 рейтинга АТР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.
Стал известен список игроков хардового турнира ATP 500 в городе Нур-Султан, который пройдёт с первое по 9 октября 2022 года.
Заявочный лист возглавляют первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев, Карлос Алькарас (#4 АТР), Стефанос Циципас (#5 АТР), Феликс Оже-Альяссим (#8 АТР), Хуберт Хуркач (#10 АТР).
В столице Казахстана также сыграют: Андрей Рублёв (#11 АТР), Янник Синнер (#13 АТР), Диего Шварцман (#16 АТР), Роберто Баутиста Агут (#18 АТР), Григор Димитров (#19 АТР), Гаэль Монфис (#24 АТР), плюс победители турниров Большого шлема - Марин Чилич и Стэн Вавринка.
Отмечается, что сеянные игроки начинают играть с первого круга, сразу с понедельника.
Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин (WC), в парном разряде - Андрей Голубев и Александр Недовесов.
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