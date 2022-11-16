Пять человек отравились угарным газом в Павлодарской области

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Целая семья отравилась угарным газом в Аксу Павлодарской области, двое детей в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Вечером в доме затопили печь, а утром трое взрослых и двое детей почувствовали себя плохо и позвонили в "скорую". Всех их доставили в Аксускую городскую больницу. При осмотре медработниками выяснилось, что жильцы получили отравление угарным газом.

Взрослые в госпитализации не нуждались, а 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика оставили под присмотром врачей.

Причиной случившегося в ДЧС назвали нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи.