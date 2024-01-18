Пьяная жезказганка угнала ГАЗель и попала на ней в ДТП

В Жезказгане 43-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала ГАЗель и врезалась в авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Жезказганские полицейские рассказали, что угонщица воспользовалась открытой дверью ГАЗели, но не справилась с управлением и допустила столкновение с рядом стоящим авто.

Стражи порядка задержали подозреваемую по горячим следам.