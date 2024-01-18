Пьяная жезказганка угнала ГАЗель и попала на ней в ДТП
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В Жезказгане 43-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала ГАЗель и врезалась в авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жезказганские полицейские рассказали, что угонщица воспользовалась открытой дверью ГАЗели, но не справилась с управлением и допустила столкновение с рядом стоящим авто.
Стражи порядка задержали подозреваемую по горячим следам.
"Ведется досудебное расследование по статье 200 Уголовного кодекса РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Так же женщина привлечена к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.