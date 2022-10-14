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akorda.kz Вчера, 19:28
1530
Фото: akorda.kz

Путин высказался о релокации российских граждан в страны СНГ

Президент РФ Владимир Путин высказался о гражданах России, решивших покинуть страну после объявления о частичной мобилизации. По разным оценкам с 21 сентября на территорию Казахстана въехало около 100 тысяч россиян, передаёт BaigeNews.kz.

"Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действиям каждого гражданина. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то потому, что хочет уклониться от мобилизации, кто-то ещё по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать только на этом основании", — заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.

Российский лидер заверил, что все мероприятия по частичной мобилизации в РФ завершатся в течение двух недель. Он акцентировал внимание на том, что никаких предложений от Минобороны РФ увеличить количество мобилизованных не поступало, отметив, что российские власти уже призвали к службе 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч.

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#мобилизация #Россия #Владимир Путин
Вчера, 19:28
1530
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