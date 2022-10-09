Путин и президент Кыргызстана договорились встретиться в Астане

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге, они договорились встретиться на саммите в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Президент Кыргызстана не смог его посетить. Официальный саммит запланирован на середину ноября в столице Казахстана.