open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Путин и президент Кыргызстана договорились встретиться в Астане
today.kg Вчера, 23:10
908
Фото: today.kg

Путин и президент Кыргызстана договорились встретиться в Астане

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге, они договорились встретиться на саммите в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Президент Кыргызстана не смог его посетить. Официальный саммит запланирован на середину ноября в столице Казахстана.

"До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Кыргызстан #Россия
Журналист
Вчера, 23:10
908
Поделитесь:
Наверх