Путешественники из Беларуси оценили достопримечательности Мангистау

Путешественники из Беларуси опубликовали видео на YouTube-канале о путешествиях "DREAM AND TRAVEL", в котором они делятся впечатлениями о достопримечательностях Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Отсутствие WI-FI в аэропорту Актау доставило гостям хлопоты. Они были удивлены стоимости газа - для них он оказался очень дешёвым. Купаться в Актау они не пожелали из-за заиливания, но зато остались в восторге от "Скальной тропы" и романтических закатов.

Мыс Жыгылган стал их первой точкой. Побывали путешественники в каньоне Капамсай, мечети Шакпак-ата, Долине шаров Торыш, горах Кокала и Шеркала, в долине Айракты, в урочищах Тузбаир, Кызылкуп (горы Тирамису) и Бозжыра, на горе Бокты, в песках Сенека и на плато Устюрт.

Стоит заметить, что Сергей и Валентина путешествуют уже более восьми лет по миру и делятся своими эмоциями.