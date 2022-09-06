Психолог перечислил способы избежать хандры осенью

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С приходом осени многие люди начинают сталкиваться с апатией, упадком сил и бессонницей. О том, как не впасть в уныние в осенний период, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов, передаёт BaigeNews.kz.

Специалист указал, что осенняя хандра - обычная реакция организма на смену сезона и перестройку биоритмов. По его словам, к этому может привести целый спектр естественных и психологических причин. В этой связи эксперт пояснил, что с приходом дождливой погоды снижается иммунитет, повышается вероятность простуд и обострения хронических заболеваний.

На состоянии организма сказывается и сокращение выработки витамина D, вызванного изменением продолжительности светового дня. Причины могут быть и психологическими - многие сталкиваются с апатией из-за перехода из наполненного впечатлениями теплого лета в ассоциирующуюся с увяданием осень.

Эксперт перечислил несколько способов борьбы с апатией и плохим настроением для тех, кто часто сталкивается с упадком сил в это время года. В первую очередь он советует удлинить световой день, чаще выбираясь в парки или на природу в выходные, а также выходить на улицу во время обеденного перерыва. Кроме того, Хакимов рекомендует обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Таким образом можно попытаться компенсировать недостаток солнечного света.

Вместе с тем, отметил специалист, следует больше времени уделять любимым хобби, больше времени проводить с родственниками и друзьями, а также скорректировать питание, включив в свой рацион больше витаминов и микроэлементов.

"Не стоит забывать и о физических нагрузках. Пользу принесет любая посильная активность. Даже простая гимнастика увеличивает приток кислорода в мозг, что способствует улучшению его работы, а также выработке эндорфина - а чем его больше, тем лучше настроение", - добавил Хакимов.

Он напомнил, что во время занятий спортом люди перестают думать о погоде и сосредотачиваются на упражнениях. Психолог в заключение отметил, что если плохое настроение и апатия не проходят, то важно обратиться за помощью к специалистам.