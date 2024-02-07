Проводники приняли роды в поезде "Алматы - Усть-Каменогорск"
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
118Фото: railways.kz
Женщина родила дочь в поезде по дороге из Алматы в Усть-Каменогорск. Появиться на свет малышке помогли проводники, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании КТЖ, молодая мама Жансая Кокенова на последнем месяце беременности ехала в поезде №352. Между станциями Екаша-Айыртау у пассажирки начались схватки. Проводница вагона Багдагул Абдакулова и другие работники поездной бригады оказали женщине необходимую помощь и благополучно приняли роды. Девочка родилась 7 февраля в 13:30.
По прибытию на станцию Оскемен новорождённую вместе с мамой приняли работники "скорой помощи".
Проводница Багдагул Абдакулова работает на железной дороге более 23 лет. Подобный случай первый в её практике.
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