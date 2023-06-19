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  • Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане
pixabay.com/SanDraP Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45
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Фото: pixabay.com/SanDraP

Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане

С началом летних каникул в Казахстане начинают работать детские оздоровительные лагеря. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения сообщили, что разрешение на работу получили более 64 организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Санитарно-эпидемиологическое заключение, без которого приём детей в лагерь запрещается, получили 64 детские оздоровительные организации. Из них начали работать 48 лагерей (в Акмолинской области – четыре, в Актобинской области – семь, в Алматинской области – один, в Атырауской области – один, в ВКО – два, в Жамбылской области – пять, в области Жетісу – четыре, в ЗКО – три, в Кызылординской области – восемь, в Костанайской области – один, в СКО – один, в Туркестанской области – девять, в Павлодарской области – один, в городе Шымкент – один).

Восьми лагерям отказано в выдаче СЭЗ (Туркестанская область – четыре, ЗКО – три и ВКО – один) по причине несоответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там не проведены подготовительные ремонтные работы зданий, помещений, уборка территории и другое.

Как пояснили в Минздраве, до начала заезда детей, все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Перед открытием проводится лабораторное исследование проб питьевой воды, воды бассейнов и водоёмов в местах купания, проверяются также почва и песок. Территория лагеря должна быть огорожена, объекты обеспечиваются бесперебойной питьевой водой, горячим водоснабжением, канализацией, освещением, вентиляцией. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешённых в Казахстане моющих и дезинфицирующих средств. Мебель и оборудование объектов должны соответствовать возрасту детей. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание, и обеспечивается медицинское обслуживание", - говорится в сообщении.

Для безопасного отдыха детей владельцам оздоровительных лагерей, занимающимися организацией летнего отдыха, на подготовительном этапе рекомендуем обеспечить:

  • проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений;
  • очистку и благоустройство территории с их обработкой против грызунов, насекомых;
  • проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая систем вентиляции и кондиционирования;
  • оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря;
  • обучение персонала;
  • получение санитарно-эпидемиологического заключения на объект до открытия сезона.
Также перед отправкой ребёнка в детский лагерь родителям рекомендуют:
  • руководствоваться при выборе лагеря перечнем детских оздоровительных организаций, размещённым на сайте Комитета;
  • для недопущения переохлаждения, солнечного удара и травматизма с собой ребёнку положить тёплую кофту или курточку, носки, кепку или шляпу, закрытую обувь (кеды), сандали;
  • в дорогу собрать сухой паёк в виде воды бутилированной негазированной, печенье, бутерброды с маслом и сыром;
  • не давать в дорогу и не привозить в лагеря "гостинцы" из скоропортящихся продуктов, а именно из мяса, рыбы, творога, пирожные с кремом, сладкие газированные напитки, ягоды, бахчевые;
  • перед дорогой при направлении в лагерь осмотреть ребёнка на отсутствие внешних проявлений болезни (термометрия, изменение кожных покровов), а также спросить, есть ли у ребёнка жалобы на здоровье.
В комитете также организована горячая линия, куда можно обратиться с жалобой на нарушения в работе летних оздоровительных организаций 8/7172/74-18-64.
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Сегодня, 11:45
186
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