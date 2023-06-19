Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане

С началом летних каникул в Казахстане начинают работать детские оздоровительные лагеря. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения сообщили, что разрешение на работу получили более 64 организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Санитарно-эпидемиологическое заключение, без которого приём детей в лагерь запрещается, получили 64 детские оздоровительные организации. Из них начали работать 48 лагерей (в Акмолинской области – четыре, в Актобинской области – семь, в Алматинской области – один, в Атырауской области – один, в ВКО – два, в Жамбылской области – пять, в области Жетісу – четыре, в ЗКО – три, в Кызылординской области – восемь, в Костанайской области – один, в СКО – один, в Туркестанской области – девять, в Павлодарской области – один, в городе Шымкент – один).

Восьми лагерям отказано в выдаче СЭЗ (Туркестанская область – четыре, ЗКО – три и ВКО – один) по причине несоответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там не проведены подготовительные ремонтные работы зданий, помещений, уборка территории и другое.

Как пояснили в Минздраве, до начала заезда детей, все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.