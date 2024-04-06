Протянуть руку помощи: руководители фракций высказались по поводу обращения президента

Мажилисмены, представители разных политических партий высказали своё мнение о сегодняшнем обращении президента к народу в связи с тяжелой паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz.

На своих страницах в социальных сетях они проанализировали поручения, которые глава государства дал подчинённым.

По словам председателя партии "Ауыл" Серика Егизбаева, обращение сегодняшнее обращение президента к соотечественникам показывает, насколько серьёзна стихийная катастрофа, которая обрушилась на страну.

"Очевидно, что стихийное бедствие повлечет за собой серьезные последствия. Возмещение причиненного ущерба также потребует сплочения нашего народа. Поэтому партия "Ауыл" инициирует создание "молодежных строительных отрядов", доказавших свою эффективность в прошлом, для восстановления жилья пострадавших граждан. Призываем все молодежные организации и руководителей высших учебных заведений уже сейчас начать организационные меры для реализации столь масштабной инициативы на уровне всей страны. Такое благородное мероприятие станет настоящей помощью для наших сограждан, жизненным опытом и хорошим началом для нашей подрастающей молодежи", — отметил Егизбаев.

Также на эту тему высказался председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, который заявил, что акимы не должны прятаться от людей.

"Руководители филиалов ОСДП с началом бедствия объезжали районы, которых коснулись паводки. Пострадавшие граждане жаловались, что акимы не дают им ответы по получению компенсации за ущерб. Некоторые акимы просто не выходили на встречу с ними. Сейчас, конечно, ситуация меняется, люди получают ответы от местных властей и есть ориентиры с учетом того, что высказал Президент К.Токаев. Тем не менее, еще раз повторюсь, что акимы — это представители президента на местах. Их прямая обязанность — отвечать и реагировать на любые поступающие запросы от населения. Особенно, в такой тяжелой и бедственной ситуации", — написал в социальных сетях Асхат Рахимжанов.

Он также подчеркнул, что паники в этой ситуации быть не должно.

"Нам надо проявлять взаимопонимание и солидарность по отношению друг к другу. И гражданам, и предпринимателям, и чиновникам.

Есть один момент, в этом ключе. Приведу показательный пример от руководителя Атырауского областного филиала ОСДП Нурайнаш Камаловой.

Так вот, люди своими силами стараются выстроить ограждение с мешками с песком от наступающей воды. Мешки стоили 40-50 тг. Сейчас они стоят по 200-300 тг. Бизнесмены делают деньги на тяжелой ситуации. "Горе"-бизнесмены! Так же было во время пандемии ковида. Цены на маски взлетели в несколько раз. Так нельзя! Надо проявлять сострадание, понимание и солидарность по отношению к соотечественникам", — считает Рахимжанов.

Председатель Мажилиса и партии Ерлан Кошанов, комментируя недавнее обращение президента, также призвал казахстанцев протянуть руку помощи пострадавшим жителям, точно также как это делали во время пандемии и трагедии в Арыси.

"Сегодня президент страны обратился к народу и дал конкретные поручения ответственным госорганам. Мобилизовал все силы и ресурсы на ликвидацию последствий паводков. Наряду с работниками соответствующей отрасли, десятки тысяч наших волонтеров днем и ночью протягивают руку помощи. Весь наш народ тоже не стоит в стороне. Главное - благополучие и безопасность жителей. В такой критический момент очень важно проявлять сочувствие и солидарность. В регионах, пострадавших от паводков находятся и депутаты Мажилиса. Они будут рядом с сельскими жителями, пока ситуация полностью не стабилизируется. Кроме того, некоторые из наших коллег наглядно демонстрируют значительную помощь за счет собственных средств. Главное, чтобы в этой критической ситуации мы с президентом были на одной волне. У нас достаточно ресурсов, сил и самоотверженности", — отметил Ерлан Кошанов.

Председатель демократической партии "Ақ жол" Азат Перуашев, высказываясь о выступлении главы государства, заострил внимание на том, что президент прагматично отметил, что "суммы должны быть соразмерны понесённому ущербу", поскольку, с одной стороны, есть опыт завышения потерь, а с другой - есть фактор незарегистрированного имущества. Кроме того, Перуашев проанализировал недавнюю критику президента в адрес правительства и акимов.

"За год сменились уже три министра по ЧС и, как известно, отставки не были связаны с хорошей работой ведомства.30 марта Касым-Жомарт Токаев, как известно, подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. 6 апреля он заявил: "Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе". Очевидно, что ресурсы и усилия министерств и акиматов не координировалось и толком не контролировались - ни по линии правительства, ни по линии аппарата Совбеза, что ставит вопрос о создании системы превентивного изучения природных (да и техногенных) катастроф и выработки комплексной стратегии по их предотвращению. В своем обращении Токаев заверил население страны: "ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим", — цитирует слова президента Азат Перуашев.

Мажилисмен Магеррам Магеррамов также высказался на тему соразмерности возмещения убытков пострадавшим от паводков.

"Глава государства выступил с обращением к казахстанцам в связи со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов страны. Он напомнил, что ни один пострадавший гражданин не останется без внимания государства. Суммы возмещения должны быть соразмерны сумме ущерба. Думаю, что это немаловажный пункт. Президент честно и прямо сказал о сложной ситуации и призвал казахстанцев к единству. Я с этим согласен, ведь только объединившись, мы преодолеем любые трудности", — считает Магеррам Магеррамов.

Председатель партии "Respublica" Айдарбек Ходжаназаров напомнил, как тяжело приходится сейчас жителям, чьи дома и имущество пострадали от талых вод.