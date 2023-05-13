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Пропавшую двухлетнюю девочку нашли полицейские в Кокшетау
Житель Кокшетау получил срочный вызов по работе, поэтому решил оставить двухлетнюю дочь с хорошо знакомым пожилым соседом. Но тот, в силу возраста, забыл, куда из квартиры девался ребёнок, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 11 мая. За помощью отец ребёнка обратился в полицию.
"По факту исчезновения двухлетней акмолинки сотрудники управления полиции незамедлительно выехали и обошли все близлежащие территории и направления, где предположительно могла находиться девочка. В результате ребёнка нашли участковые инспекторы отдела ювенальной полиции УП Кокшетау Куат Кажимов и Нуртлеу Аманжол. Девочка была в одной из квартир дома, где проживал заявитель", — сообщили в департаменте.
Как выяснилось позже, пожилой сосед вывел ребёнка на прогулку и около получаса погулял с девочкой во дворе. Однако из-за своего преклонного возраста забыл, кто оставил ему ребенка и отвёл двухлетнюю девочку знакомой пенсионерке и забыл об этом.
Ребёнка полицейские вернули родителям, с которыми провели профилактическую беседу.
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