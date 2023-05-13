Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области

Фото: ДП Абайской области

Шестилетний мальчик пропал в поселке Ауэзов Жарминского района Абайской области. Полицейские искали его почти всю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, информация о пропаже ребёнка поступила 12 мая в 23:32. На поиски мальчика был ориентирован личный состав.

"Более 50 полицейских прочесывали местность. В поисках участвовали местные жители и волонтёры. Около четырёх часов утра, в результате розыскных мероприятий шестилетний Виктор был обнаружен в заброшенном доме, неподалёку от своего дома. Малыш заигравшись, уснул и не заметил, как стемнело. Услышав голоса полицейских, которые прочесывали поселок, он проснулся и выбежал на им на встречу", — рассказали в полиции.

Мальчика в целости и сохранности полицейские передали маме.