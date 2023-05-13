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  • Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области
ДП Абайской области Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21
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Фото: ДП Абайской области

Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области

Шестилетний мальчик пропал в поселке Ауэзов Жарминского района Абайской области. Полицейские искали его почти всю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, информация о пропаже ребёнка поступила 12 мая в 23:32. На поиски мальчика был ориентирован  личный состав. 

"Более 50 полицейских прочесывали местность. В поисках участвовали местные жители и волонтёры.  Около четырёх часов утра, в результате  розыскных мероприятий шестилетний Виктор был обнаружен в заброшенном доме, неподалёку от своего дома. Малыш заигравшись, уснул и не заметил, как стемнело. Услышав голоса полицейских, которые прочесывали поселок, он проснулся и выбежал на им на встречу", — рассказали в полиции. 

Мальчика в целости и сохранности полицейские передали маме.

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Сегодня, 11:21
335
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