"Қарызсыз қоғам": финансовой грамотности обучат 750 тысяч казахстанцев за год

Партия "AMANAT" подвела итоги проекта "Қарызсыз қоғам". За январь-февраль обучение финансовой грамотности прошли 15 тысяч человек по всей стране, передаёт BaigeNews.kz.

В День благодарности в Астане собрались более 100 женщин-выпускниц проекта "Қарызсыз қоғам", чтобы рассказать о своём опыте выхода из "долговой ямы", а также поделиться личными примерами повышения семейного дохода.

Обращаясь к участницам встречи, спикер мажилиса, председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что президент неоднократно обращал внимание на проблему чрезмерной закредитованности наших граждан. По поручению главы государства уже списывались долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, принят закон о банкротстве физических лиц, готовятся новые законодательные поправки по снижению кредитной зависимости у населения. Но практика показывает, что для решения этого сложного социального вопроса большое значение имеет формирование новой "финансовой культуры" в обществе.

"Партия выступила с инициативой о реализации проекта "Қарызсыз қоғам". Президент Касым-Жомарт Токаев поддежал его и поручил расширить его до общенационального уровня. К этой работе подключились правительство и Национальный банк. Проект "Қарызсыз қоғам" оказывает реальную поддержку тем, кто увяз в долгах по кредитам и уже теряет надежду. Людей учат жить по средствам, отказаться от ненужных кредитов. Граждане во всех регионах поддерживают этот проект и просят продолжать его", – сказал он.

Партия "AMANAT" постоянно совершенствует проект "Қарызсыз қоғам". Учитывая, что 75% участниц проекта – это женщины, из которых больше половины являются многодетными матерями, партия предложила для них новые инструменты улучшения своей ситуации. В частности, женщины пройдут обучение и смогут получить возвратный грант и оборудование в лизинг для открытия своего дела. Планируется охватить этой работой 3 500 женщин до конца года.

"Здесь мы хотим опереться на опыт и практику женщин – предпринимателей, которые сегодня присутствуют на нашей встрече. Ваша задача совместно с менторами проекта обучить женщин и довести их до уровня получения твердых доходов. Вы должны стать для них мотиваторами, примером для подражания. По сути, это новый этап реализации проекта "Қарызсыз қоғам", – сказал Ерлан Кошанов.

В 2024 году во всех регионах страны ответственному отношению к финансам и методам увеличения доходов обучат 200 тысяч человек. Дополнительно будут разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит повысить финграмотность порядка 100 тысяч студентов и 450 тысяч школьников старших классов. Таким образом проектом будет охвачено 750 тысяч человек.

Далее выступили участницы проекта "Қарызсыз қоғам". Мать четверых детей Айнур Есенова из Туркестанской области призналась, что по началу отнеслась к проекту "Қарызсыз қоғам" с недоверием. Однако по завершении обучения женщина не только научилась контролировать семейный бюджет, но и нашла возможность увеличения дохода.

"Я собираю молоко у односельчан и делаю на продажу масло и курт. У меня недостроенный дом, я сама заработала деньги на новые окна и батареи. Кроме того, по проекту "Ауыл аманаты" я получила 4,2 млн тенге по льготному займу, купила 8 голов скота и сейчас стабильно зарабатываю 250 тысяч тенге в месяц", – сказала она.

А участница из Мангистауской области Асылтас Куатбаева до участия в проекте половину своей зарплаты отдавала на платежи по кредитам, ее супруг лишился работы, что сильно подкосило финансовое положение многодетной семьи.

"Эксперты проекта "Қарызсыз қоғам" помогли нам оформить заявку, и мы получили грант от государства на ведение своего бизнеса. Мы открыли предприятие по выпуску колбасных изделий из мяса птицы и сейчас развиваем свое дело. Семейный доход превышает 650 тысяч тенге, мы избавились от большинства наших кредитов", – сказала она.

В этом году в реализации проекта участвуют 9 коммерческих банков и 11 госорганов. Для удобства желающих разработана онлайн-платформа qogamfin.kz. Через сайт можно записаться на обучение, скачать полезные материалы и видеоуроки.