Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет

Продюсера российского сериала "Чикатило" Дмитрия Большакова посадили в колонию на пять с половиной лет за подкуп полицейских, передаёт Telegram-канал Mash.

По данным следствия, для съёмок эпизода потребовалась одна улица в центре Москвы. Двое полицейских за вознаграждение согласились её перекрыть. Однако территория находится под контролем Федеральной службы охраны. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории съемочную группу, они потребовали разрешение на съемки.

Дмитрия Большакова и его соучастников-полицейских задержали.Сотрудникам Правоохранительных органов суд вынес более строгое наказание — семь с половиной и восемь лет колонии.

Сериал "Чикатило" режиссёра Сарика Андреасяна ("Защитники", "Тот ещё Карлосон", "Землетрясение") вышел в 2020 году. В его основу легла история советского серийного маньяка и каннибала Андрея Чикатило, который убил не менее 43 человек. Главную роль в сериале сыграл Дмитрий Нагиев, известный по сериалу "Физрук" и юмористическим зарисовкам "Осторожно, модерн".