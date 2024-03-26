Проблемы с зерном и субсидиями: Бектенов дал поручения по проведению посевной кампании

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения по проведению посевной кампании, передаёт BaigeNews.kz. Глава правительства выделил существующие проблемы по запасу качественного семенного зерна, дефицита воды в регионах, а также вопросы финансирования. Бектенов также отметил состояние сельхозтехники.

"Министерствам финансов, экономики, промышленности, сельского хозяйства и акиматам надо решить вопросы финансирования и обеспечения фермеров удобрениями. Это позволит существенно снизить потери от деградации почв, засорения полей сорняками. Вместе с тем остается острой проблема износа сельхозтехники. Этот показатель составляет свыше 75 процентов от общего количества парка техники. Этот вопрос также требует своего решения. Надо облегчить доступ фермеров к новой технике и снизить коррупционные риски", - сказал Бектенов.

По его мнению, для решения вопроса вместо 15 процентов первоначального взноса от самого фермера должна вноситься инвестиционная субсидия напрямую в лизинговую компанию. Это позволит фермеру не вырывать значительные финансы из своих оборотных средств.

"Более того, фермеры жалуются, что положенные им субсидии выплачиваются с большими задержками, добавил глава правительства. Долг по субсидиям за прошлый год составляет больше 160 млрд тенге. Эти средства могли быть использованы для обеспечения проведения посевных работ. Особый контроль должен быть и за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита. В целом министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все необходимые меры по своевременному проведению весенне-полевых работ. Необходимо активизировать работу и иметь четкое видение решения обозначенных проблем",- сказал премьер-министр.

В связи с этим Олжас Бектенов поручил министерству энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей взять на контроль поставку удешевленного топлива по выделенным объемам, обеспечить работу операторов по своевременной отгрузке.

Помимо этого, он поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить посев необходимого объема кормовых культур.

Также было поручено министерству водных ресурсов принять меры по стабильному обеспечению южных регионов поливной водой в период вегетации.