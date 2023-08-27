  • 27 Августа, 07:10
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Призыв военнообязанных на воинские сборы объявили в Казахстане

Сегодня, 06:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
министерство обороны РК Сегодня, 06:13
Сегодня, 06:13
156
Фото: министерство обороны РК

Министерство обороны Казахстана объявило призыв военнообязанных на воинские сборы, передаёт BaigeNews.kz.
 
По данным ведомства, сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.

Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

Согласно плану, военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

Самое читаемое

Наверх