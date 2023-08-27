Призыв военнообязанных на воинские сборы объявили в Казахстане
Сегодня, 06:13
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Сегодня, 06:13Сегодня, 06:13
156Фото: министерство обороны РК
Министерство обороны Казахстана объявило призыв военнообязанных на воинские сборы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.
Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.
Согласно плану, военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.
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