Призыв военнообязанных на воинские сборы объявили в Казахстане

Министерство обороны Казахстана объявило призыв военнообязанных на воинские сборы, передаёт BaigeNews.kz.



По данным ведомства, сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.

Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

Согласно плану, военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.